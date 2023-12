Schianto nella notte: muore una diciottenne di Calatabiano

Incidente mortale la notte scorsa, intorno all’1.30, sulla strada statale 114, all’altezza di Acireale. Nello scontro frontale tra una Peugeot 206 e un furgoncino Renault Kangoo ha perso la vita una ragazza di 18 anni, nata a Taormina e residente a Calatabiano, che viaggiava come passeggera nell’auto insieme ad altre 3 persone, tutte diciottenni. Nel furgoncino che trasportava pesce erano invece in due. Ferite le cinque persone rimaste coinvolte nell’incidente, sono state trasportate negli ospedali di Acireale e Catania. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Peugeot che viaggiava in direzione Catania abbia invaso la corsia opposta andando a scontrarsi col furgoncino. I due mezzi mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale.