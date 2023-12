Ruba giubbotto, esce dal negozio e trova i carabinieri

CATANIA – I carabinieri di Catania, durante un controllo in un centro commerciale del quartiere Pigno, confondendosi tra la gente come potenziali clienti, hanno adocchiato un catanese di 44 anni di Librino, a loro già noto per altri reati. Hanno deciso di osservare i suoi movimenti in un negozio di abbigliamento e lo hanno sorpreso vicino alle casse dove ha iniziato ad armeggiare con l’antitaccheggio di un giaccone con pelliccia che aveva prelevato da uno scaffale.

Il 44enne ha atteso il momento propizio per nascondere il giaccone all’interno di una borsa a tracolla, per poi uscire dal negozio senza passare dalle casse. Le colonnine dell’antitaccheggio non si sono attivate, tuttavia i carabinieri che lo avevano visto in azione sono intervenuti inseguendolo a piedi e fermandolo, poco dopo, nella zona interrata dei parcheggi. I militari, dopo aver controllato la borsa del 44enne, trovata e recuperata la refurtiva, hanno contattato il responsabile del negozio il quale ha verificato l’ammanco del giubbotto del valore di circa 60 euro al quale era stato staccato l’antitaccheggio. Dopo aver restituito il giaccone al commerciante, i militari hanno arrestato il 44enne per furto aggravato.