Pietre contro la coppia che lo aveva cresciuto

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato a Giarre un giovane di 27 anni che perseguitava con continue richieste di denaro una coppia di anziani coniugi che dalla nascita si erano presi cura di lui, rimasto orfano. Nel 2019 lo avevano già denunciato e fatto arrestare per estorsione perché si era appropriato di un loro cellulare per farsi dare del denaro per la sua restituzione. Nel 2022, dopo la scarcerazione, il ragazzo avrebbe preso nuovamente di mira i due coniugi minacciandoli e perseguitandoli con continue richieste di denaro e di cibo e non sarebbero mancati furti nella loro abitazione.

Ieri sera il 27enne si è presentato davanti casa loro. Marito e moglie lo hanno invitato ad andarsene, poi hanno chiamato i carabinieri. Il giovane per tutta risposta ha iniziato a lanciare pietre in direzione del portone di ingresso, mandando in frantumi la vetrata. All’arrivo dei militari il 27enne si è rifugiato in una casa abbandonata, dove è stato stanato.