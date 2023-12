Piazza Stesicoro chiusa al traffico nei weekend

CATANIA – Il notevole afflusso di persone nel centro storico, soprattutto nei fine settimana del periodo natalizio, ha convinto il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale a chiudere al traffico veicolare piazza Stesicoro dalle 17 alle 23 di venerdì, sabato e domenica prossimi e nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Lo rende noto il Comune etneo aggiungendo come si tratti di un provvedimento temporaneo di circolazione fino a Natale, poiché l’area pedonale di via Etnea, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali è ormai una strada percorsa da un fiume di persone che attraversano gli incroci, normalmente aperti al traffico veicolare, creando pericolo ed intralcio alla circolazione, nonostante il presidio della polizia municipale.

L’obiettivo è quello di scongiurare la commistione tra traffico veicolare e pedonale con seri rischi per i pedoni e pesanti rallentamenti con aumento della Co2 nell’aria. Per questo sono stati adottati provvedimenti di circolazione come la chiusura al traffico veicolare dell’incrocio tra la via Etnea e la piazza Stesicoro, la sospensione delle eccezioni al divieto di transito nell’area pedonale ‘Etnea’ nelle giornate del venerdì, sabato e domenica fino alla festività del Santo Natale con un piano di circolazione ed il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti diretti a rimesse o aree private scoperte, in alcune vie. Sindaco ed Amministrazione raccomandano di evitare in ogni modo di utilizzare il mezzo privato per recarsi nel centro cittadino e di usufruire dei mezzi pubblici, bus e metropolitana. La Metro, in particolare, su esplicita richiesta del Comune posticipa il servizio fino alle 24 nei giorni di venerdì sabato e domenica: per la notte di San Silvestro fino alle 2,30.