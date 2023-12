Fai l’usuraio? Paghi le tasse

CATANIA – Il comando provinciale della guardia di finanza di Catania ha effettuato una serie di controlli fiscali nei confronti di 4 persone, un truffatore e tre presunti usurai, che sarebbero riusciti ad accumulare indebitamente circa 2 milioni di euro. Le indagini si sono concentrate sull’individuazione di attività illecite come l’erogazione di prestiti a tassi usurari o truffe ai danni di onesti cittadini, al fine di riservare ai guadagni ottenuti illegalmente un uguale trattamento tributario rispetto a redditi ordinariamente tassati. In questo caso l’imposta evasa ammonta a quasi 800.000 euro e uno dei soggetti è stato denunciato per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.