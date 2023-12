Olio d’eccellenza, premio green ad azienda siciliana

L’edizione internazionale della guida Flos Olei 2024 presenta le 500 migliori aziende olivicole selezionate in 56 Paesi con 775 oli extravergini. Il territorio new entry di quest’anno è la Valle d’Aosta. La “The Best” della quindicesima edizione del volume enogastronomico di settore curato da Marco Oreggia e Laura Marinelli, assegna 11 riconoscimenti all’Italia, 5 alla Spagna, e uno rispettivamente a Portogallo, Slovenia, Grecia e Argentina. L’azienda dell’anno è Olio Mimì (Puglia), il migliore olio extravergine di oliva dell’anno è l’azienda agricola Tommaso Masciantonio (Abruzzo), l’azienda green è l’Agricola Biologica Titone (Sicilia), mentre le aziende emergenti sono Passo della Palomba (Umbria) e Masoni Becciu (Sardegna).

“Nonostante una stagione sicuramente non semplice dal punto di vista sia ambientale che economico – afferma Marco Oreggia, editore della guida Flos Olei – anche quest’anno è stato un piacere constatare la qualità degli oli assaggiati. Ed è fonte di soddisfazione riscontrare così tanto interesse nei produttori provenienti da tutto il mondo che vedono nella nostra guida un riferimento autorevole e sicuro”. Secondo Oreggia, “un dato che certamente colpisce è il deciso miglioramento produttivo internazionale, indice di professionalità, passione, investimenti e un costante impegno nella ricerca dell’eccellenza. Qualità che non smettiamo di riscontrare a livello globale, in tutte quelle realtà, italiane e internazionali, che fanno della produzione e del racconto dell’olio extravergine di oliva un’arte e uno stile di vita, oltre che una fonte di salute e di valori gastronomici”.