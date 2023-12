Deposito di ‘erba’ nel garage di Nesima

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno scoperto un garage nel quartiere Nesima adibito a deposito di circa 12 chili di marijuana. I militari avevano posto sotto la lente d’ingrandimento un appartamento a Nesima di un 29enne, perché avevano ricevuto notizia che nascondesse in casa pistole e munizioni clandestine. Il blitz ha richiesto il coinvolgimento di numerosi militari, una parte impiegata per fare irruzione nell’appartamento e un’altra per la cinturazione dell’intera palazzina per impedire che nessuno potesse scappare.

Nell’appartamento, però, i militari non hanno trovato né armi né munizioni, tuttavia, sono rimasti incuriositi da un mazzo di banconote di oltre 3.000 euro, nascosto in una tazza in una credenza della cucina, oltre che da un mazzo di chiavi appese a un portachiavi sulla parete del soggiorno, accanto alla porta d’ingresso. Quelle chiavi non corrispondevano a quelle di casa e il giovane non ha fornito spiegazioni a quale locale si riferissero negando di avere garage all’interno dello stabile.

I carabinieri hanno ispezionato il piano interrato della palazzina, dove c’erano diversi boxe auto, tra i quali uno da cui proveniva un forte odore di marijuana. E proprio le chiavi trovate durante la perquisizione, hanno consentito di aprire quel garage, nel quale in un armadietto sono stati trovati due grossi bustoni di plastica con numerosi involucri contenenti marijuana. In un altro armadietto sono stati trovati bilancini di precisione ancora intrisi di marijuana, bustine di cellophane trasparenti per il confezionamento e un macchinario per l’imballaggio sottovuoto. Per il 29enne è stato disposto l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.