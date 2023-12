Officina senza autorizzazioni in via Poulet

CATANIA – Gli agenti del commissariato di San Cristoforo hanno eseguito un controllo amministrativo in un autonoleggio con officina in via Poulet, che è stato trovato sprovvisto delle autorizzazioni. Sono state pertanto contestate alcune contravvenzioni amministrative poiché mancava l’aggiornamento della lista con le targhe delle autovetture utilizzate per l’attività, così come previsto dalla normativa.

Assente anche la Scia per l’attività di officina, presupposto indispensabile per avviare l’attività commerciale, con il conseguente sequestro dell’attrezzatura tecnica presente. Inoltre, è stato contestato il mancato rispetto della legislazione vigente in materia di smaltimento degli olii esausti, pertanto il titolare è stato indagato in stato di libertà.