CATANIA – Nel corso della mattina di Natale, la polizia ha controllato una persona che si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII. L’uomo si è mostrato sin da subito reticente alle operazioni di accertamento, inveendo contro gli agenti e proferendo frasi in segno di sfida, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di procedere alla sua identificazione accompagnandolo presso gli uffici della Scientifica, nonostante continuasse ad opporsi. Identificato, è risultato essere un cittadino acese di 48 anni. A causa del suo comportamento l’uomo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.