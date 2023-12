Nesima: i posti di blocco fruttano 40.000 euro

CATANIA – Undici genitori catanesi sono stati indagati dalla polizia per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori e quindi formalmente ammoniti, con la possibile sospensione o revoca degli eventuali sussidi statali (assegno di inclusione e/o reddito di cittadinanza). Due genitori sono stati segnalati anche alla Procura in quanto il figlio è stato sorpreso da solo in strada a bordo di una bicicletta elettrica.

Nell’ambito di altri controlli il titolare di un chiosco è stato indagato per invasione di terreni pubblici: pur sprovvisto della necessaria concessione occupava circa 100 metri quadri di suolo. E’ stato multato e i poliziotti hanno sequestrato 41 sedie, 16 tavoli, 20 vasi. In 6 negozi sono state identificate alcune persone con diversi precedenti penali. Inoltre nel quartiere di Nesima sono stati fermati 170 veicoli e 405 persone, molte delle quali con precedenti penali, con multe complessive per circa 40 mila euro.