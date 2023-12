Nella pasticceria metà dei dipendenti in nero

ACIREALE (CATANIA) – Controlli dei carabinieri di Acireale, assieme ai colleghi del Nil: durante un’ispezione in un cantiere in piazza Dante, è stata sanzionata la ditta di costruzioni per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sottoposto a controllo anche un laboratorio di pasticceria nella zona della stazione, dove è stata accertata l’impiego in nero della metà del personale dipendente. Intervenuto anche, per gli aspetti sanitari e alimentari, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Asp che ha constatato la presenza di materiale non etichettato nei frigoriferi e irregolarità nel piano Haccp e nella formazione del personale. Per il titolare del

laboratorio è scattata la denuncia e la sospensione amministrativa dell’attività, oltre che la distruzione degli alimenti privi di tracciabilità.