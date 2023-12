Evade e minaccia donna che lo aveva denunciato

SERRADIFALCO (CALTANISSETTA) – I carabinieri hanno arrestato un quarantenne di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dalla violenza e dalla minaccia. Il quarantenne, armato con una leva di acciaio è evaso dai domiciliari per andare a minacciare la donna che lo aveva denunciato. A contattare i carabinieri era stata proprio quest’ultima. L’uomo infatti si era recato sotto casa della vittima e aveva cominciato a distruggere i vetri delle sue auto. Poi, sempre brandendo la leva, aveva minacciato lei e la figlia. I militari sono andati a casa dell’uomo il quale, non soltanto ha ammesso di essere stato lui l’autore di quel danneggiamento, ma ha annunciato che avrebbe ammazzato la donna non appena fosse uscito nuovamente da casa. A quel punto, dopo un breve scambio di battute con i carabinieri, l’uomo ha afferrato una stampella ed è uscito nuovamente per completare quanto iniziato poco prima. E’ scattato l’arresto, convalidato dal gip, che ha disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.