Nei supermercati di Catania “collezionava” portafogli

CATANIA – La polizia di Catania individuare il responsabile di tanti furti avvenuti all’interno di alcuni supermercati di Catania e provincia, partendo dalla denuncia di una donna cui avevano rubato il portafoglio mentre stava facendo la spesa. Il ladro aveva approfittato della borsa lasciata sul carrello in un momento di distrazione e aveva poi utilizzato il bancomat in altri negozi.

Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di risalire a un 67enne siracusano con numerosi precedenti penali e sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa. Sette in totale i furti commessi con le stesse modalità nel periodo compreso tra l’8 febbraio e il 22 aprile, non solo a Catania ma anche in altri comuni della provincia etnea, Giarre, Motta Sant’Anastasia, Riposto, Acireale.

Prima, si aggirava disinvolto all’interno del supermercato per individuare potenziali vittime; quindi, approfittava di un momento di distrazione, con gesto fulmineo prelevava il portafoglio. Infine usciva dal supermercato e utilizzava le carte prepagate o il bancomat dei derubati. Il 67enne è stato arrestato.