Catania, i conti non tornano

I conti non tornano. Novanta minuti giocati all’attacco, tante palle gol create, appena una concessa e un solo punto. Il Catania non va oltre il pari contro la Virtus Francavilla mancando il terzo successo di fila di campionato in una partita ben giocata. Un passo indietro sul piano del risultato, ma non della prestazione per una squadra che avrebbe meritato decisamente di più.

Lucarelli deve rinunciare a Di Carmine (in panchina per onor di firma – problema muscolare per lui – domani gli esami per capire se è recuperabile per Messina) e inserisce Dubickas all’inizio. Per il resto, 4-2-3-1 confermato con il ritorno dal primo di Bethers, Bouah, Zammarini, Chiricò, Rocca e Marsura. La Virtus Francavilla inserisce Giovinco dal primo minuto alle spalle dell’unica punta Artistico, anche se l’ex rossazzurro retrocede a sinistra in fase di non possesso con i pugliesi che trasformano presto il 3-5-1-1 in 5-4-1.

Il Catania pressa subito e costruisce una bella occasione con Marsura che di testa impegna Forte dopo un cross di Bouah innescato da Chiricò. Ancora un cross dalla destra, questa volta di Chiricò, per poco non mette Castellini nelle condizioni di colpire dopo una bella azione dei rossazzurri avviata proprio dal difensore. Il Catania tiene il pallino, porta molti giocatori in area avversaria ma alla prima vera occasione passa la Virtus. Lancio dalle retrovie, Artistico salta agevolmente un “leggero” Curado, poi si accentra sull’opposizione di Silvestri e di destro batte Bethers.

La reazione rossazzurra si tramuta in un forcing che porta alle conclusioni di Chiricò, di sinistro, e Bouah, di testa, entrambe alte. La Virtus si chiude e prova a ripartire, ma il Catania insiste. Arriva una serie infinita di cross non sfruttati. L’assenza di Di Carmine si fa sentire e il primo tempo si chiude con i pugliesi in vantaggio.

La ripresa si apre seguendo lo stesso canovaccio: Catania proteso in avanti che conquista una punizione dal limite. Tira Castellini ma la conclusione è centrale: facile per Forte. La sensazione è che i rossazzurri in questa fase sbattano contro un muro e che non abbiano la forza per scardinare la disposizione difensiva avversaria. Dopo un colpo di testa di Curado respinto in angolo da Forte, Lucarelli inserisce De Luca per Rocca e Mazzotta per Castellini. Subito dopo arriva un’occasionissima per Marsura che spreca a tu per tu con il portiere avversario.

Per dare una nuova scossa in chiave offensiva Lucarelli sceglie Bocic per Marsura. E’ proprio il nuovo entrato a confezionare l’assist per De Luca che vive un momento d’oro e lo dimostra ancora: stoppa, si gira in un fazzoletto e mette nell’angolino con un perfetto sinistro (foto Catania Fc): 1-1 meritato che ricarica gli etnei. Bocic e De Luca cambiano la partita. Il serbo crossa per Chiricò che ci arriva di testa, ma è ancora bravo Forte a sventare la minaccia.

Il Massimino spinge e il Catania prova a ribaltarla. De Luca di tacco innesca Dubickas che si fa largo in area ma strozza il tiro e manda a lato. Il tecnico del Catania ci prova con altri due cambi: entrano anche Popovic per un inconsistente Dubickas, e Chiarella per Chiricò. Quest’ultimo subito dopo ha una favorevolissima occasione ma di testa manda fuori, da buona posizione. Finisce 1-1, è il primo pareggio della gestione Lucarelli.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Castellini (18′ st Mazzotta); Zammarini, Quaini; Chiricò (43′ st Chiarella), Rocca (18′ st De Luca), Marsura (29′ st Bocic); Dubickas (43′ st Popovic). In panchina: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Zanellato, Deli, Di Carmine. Allenatore: Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino (30′ st Yakubiv); Carella, Di Marco (20′ st Enyan), Risolo, Biondi; Giovinco (30′ st Vantaggiato); Fornito, Artistico. In panchina: Lucatelli, Ruggiero, Lo Duca, Latagliata, Enyan, Macca, Zuppel, Serio, Polidori. Allenatore: Occhiuzzi.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 22′ pt Artistico, 31′ st De Luca.

NOTE: spettatori: 17.021 (di cui 13.985 abbonati). Ammoniti: Silvestri, Biondi, Forte, Artistico, Giovinco. Angoli: 11-0 per il Catania. Recupero: 2′, 5′.