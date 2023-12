Minaccia di dar fuoco all’auto della figlia

COMISO (RAGUSA) – Un 61enne di Comiso ha minacciato la figlia e ha tentato di dare fuoco all’auto della donna, che ha chiamato i carabinieri e denunciato l’accaduto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. In più il magistrato ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare: non potrà più far rientro nella casa dove vivono la moglie e la figlia e non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri.

È l’ultimo di una serie di episodi di vessazioni e maltrattamenti che nella casa andavano avanti da molto tempo. Nella giornata del 10 dicembre si sono verificati numerosi episodi con protagonista il 61enne che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia e dei vigili urbani. Per ultimo l’uomo ha minacciato di dar fuoco alla vettura. I carabinieri hanno trovato anche la tanica di liquido infiammabile: per questo il magistrato ha disposto la misura dell’allontanamento da casa, anche per evitare pericoli per la figlia.