Mick Jagger torna in Sicilia

“Faccio una pausa in Italia e scrivo un po’ “. Parola di Mick Jagger, leader indiscusso dei Rolling Stones che torna in Sicilia, a Siracusa, dopo la sua recente visita a settembre, coronata dalle immancabili foto, stavolta a Catania. Tanti scatti anche in questo caso che hanno infiammato i fan alla ricerca del divo per le strade della città aretusea. Reduce dall’ultima fatica “Hackney Diamonds”, album di inediti dei Rolling Stones pubblicato lo scorso ottobre, Jagger ha voluto fare un’altra tappa nell’isola per prendere una pausa e impegnare il proprio tempo a scrivere.

FOTO

Chissà cosa riservano questa volta le sue vacanze siciliane. Nel periodo recente il cantante è stato più volte in Italia. Ultimamente, ad esempio, è stato avvistato a Firenze. Adesso si trova nei più bei luoghi tra Siracusa e Noto: le foto postate da lui stesso sui social lo ritraggono in alcuni luoghi simbolo come piazza Duomo, lo si vede affacciato da uno dei balconi di Palazzo Beneventano del Bosco o al parco archeologico, nell’area del Castello Eurialo, e davanti al peschereccio Madonna delle Lacrime di Siracusa.