Il prete contro Ficarra e Picone: “Mi avete deluso”

“Santocielo è blasfemo”. Appena uscito nelle sale, il film con Ficarra e Picone è subito al centro di un attacco. A contestare i due comici palermitani è don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento. “Cari Ficarra e Picone – scrive sui social -, mi avete deluso. Personalmente sono molto dispiaciuto. Ma se non si comprende che a volte e su alcune questioni non si deve superare il limite”.

Don Mario è amareggiato: “In quest’ultimo film si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna nuovamente e cosa più grave che si incarna nel ventre di un uomo e dulcis in fundo il Paradiso è un perfetto caos. Posso capire che si cerca la novità per far ridere ma questo è troppo. È blasfemo e va denunciato come tale e certamente non andrò a vederlo neanche per curiosità”.