“Mia cugina non risponde, forse sta male”

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CALTANISSETTA) – I carabinieri di Santa Caterina Villarmosa sono intervenuti nella casa di una sessantanovenne, dopo la segnalazione di scomparsa arrivata al 112. La richiesta è arrivata da una settantreenne, preoccupata perché non era riuscita a mettersi in contatto con la sua anziana cugina. I militari sono riusciti a entrare nella casa della donna e l’hanno trovata stesa sul divano priva di sensi. Dopo avere accertato che fosse ancora in vita, i militari hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che versava in gravi condizioni e hanno contattato il 118. La donna è stata trasportata nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove tuttora è ricoverata.