Meteo instabile, ma poi torna il sole

Un tempo asciutto e soleggiato ha accompagnato i siciliani nel giorno dell’Immacolata, ma già in serata attesi sull’isola gli effetti di una perturbazione con piogge in avanzamento da ovest. Già domani, secondo gli esperti di 3B meteo, infiltrazioni umide raggiungeranno la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, noteremo sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti moderati.

Mentre domenica correnti secche faranno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati. La settimana si aprirà con un tempo soleggiato ovunque su tutta la Sicilia che dovrebbe mantenersi anche nei giorni successivi.