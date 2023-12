Lo scooter si schianta: muore il padre, grave la figlia

CAPACI (PALERMO) – La scorsa notte a Capaci nello scontro tra un’auto e una moto è morto un uomo che stava viaggiando sullo scooter con la figlia. La ragazza è stata trasportata nell’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. L’incidente si è verificato in via Giovanni Falcone. A bordo della moto Honda c’era Nunzio Cusimano, 45 anni, con la figlia di 15 anni. Lo scontro è avvenuto con una Fiat Panda guidata da un uomo di 70 anni. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Cusimano è morto in ospedale attorno alle 3 per le gravi ferite riportate.