Botte selvagge per una ragazza: dal ‘ciospo’ al daspo

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno notificato oggi due provvedimenti di “divieto di accesso ad alcuni esercizi pubblici” (daspo urbani) emessi dal questore di Catania nei confronti di un cinquantenne e di un trentenne che lo scorso agosto hanno preso parte ad una violenta lite nella zona della movida, vicino a un noto chiosco-bar, fatto per il quale erano già stati denunciati. A essere aggredito selvaggiamente è stato un altro biancavillese 40enne, per motivi di natura sentimentale.

La scintilla che ha fatto esplodere gli animi dei contendenti sarebbe stato un messaggio inviato da un cliente, appunto il 40enne, a una giovane che lavora all’interno del locale, fidanzata con il 30enne, subito informato delle avances. Da lì a poco si sarebbero così presentati al baretto il compagno e un parente cinquantenne, che dopo un’accesa discussione avrebbero aggredito con calci e pugni il 40enne, rompendogli il naso. I due per due anni non solo non potranno entrare all’interno del chiosco, ma nemmeno stazionare nei luoghi della movida.