Lo accoltella per gelosia, scovato nel Catanese

CATANIA – Il 29enne Leonardo Zappalà è stato arrestato dai carabinieri di Giarre per il tentato omicidio durante i festeggiamenti del patrono di Mascali, quando un suo coetaneo di Piedimonte Etneo è stato accoltellato dopo una lite per motivi sentimentali. L’uomo colpito non avrebbe gradito la nuova relazione della sua ex con Zappalà, pretendendo un chiarimento. Lo scontro si è concluso con 3 coltellate (al torace, all’addome e agli arti inferiori) e il ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove il 29enne di Piedimonte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Era stata la 31enne “contesa” a chiamare i carabinieri, i quali sono riusciti a risalire a Zappalà, sparito però dalla circolazione a causa di continui spostamenti tra vari b&b delle province di Catania e di Siracusa, oppure rifugiato nelle case di amici e conoscenti. E’ stato rintracciato a Scillichenti, all’uscita di un affittacamere, e catturato.