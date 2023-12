Catania ha l’alternativa al lungomare, ma per ora è deserta

CATANIA – E’ stata aperta al traffico solo venerdì scorso, quindi è ancora presto, ma per il momento sono pochi i catanesi a frequentare via Barraco, la strada parallela al lungomare. Un percorso atteso più di vent’anni e che dovrebbe servire per alleggerire il traffico infernale di piazza Mancini Battaglia, imbuto-trappola nel cuore di Ognina per colpa anche della costante presenza delle macchine in doppia fila.

“E’ il primo passo di quel percorso urbanistico che condurrà alla restituzione del water front ai cittadini con interdizione alle auto. L’efficienza di quest’amministrazione si misurerà dai tempi di realizzazione dell’altra carreggiata di via Barraco”, ha scritto il sindaco Trantino su Facebook nel suo messaggio natalizio. Ma la nuova strada per ora è quasi deserta, e non si può dire che sia difficile notarla, visto che l’imbocco si trova proprio pochi metri prima della svolta per piazza Mancini Battaglia (con sbocco alla rotonda del Rotolo) e la segnaletica non manca.