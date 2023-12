SIRACUSA – La guardia di finanza di Lentini, durante controlli in due esercizi commerciali gestiti da soggetti cinesi, hanno sequestrato quasi 400.000 articoli, fra i

quali anche prodotti per addobbare l’albero di Natale, messi in vendita sugli scaffali senza che rispettassero le leggi sulla sicurezza dei prodotti, oltre a 224 pezzi di fuochi artificiali illegalmente detenuti. I due titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di commercio rischiando sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, mentre è stato sequestrato il materiale pirotecnico trovato con la denuncia del detentore. Un altro intervento ha riguardato il sequestro di oltre 220 mila pezzi tra cartine e filtri per il confezionamento di sigarette ‘fai-da-te’ posti in commercio senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.