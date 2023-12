Continua a spacciare nella sua casa a Picanello

CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante di Catania, nell’ambito di controlli dell’operazione Natale sereno, hanno sequestrato 57 grammi di marijuana e arrestato un pregiudicato di 44 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di Catania. La droga era nascosta nella camera da letto dell’abitazione dell’uomo, in via Wrzì, nel rione Picanello. Sequestrati anche un bilancino di precisione e 140 euro, ritenuti provento dello spaccio. L’autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari.