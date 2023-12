Ladri seriali in ospedale, infermieri li bloccano

PALERMO – Due ladri, un uomo e una donna, sono stati bloccati da infermieri e operatori sanitari al Policlinico di Palermo, dove in questi mesi ci sono state decine di furti. I due sono stati sorpresi ieri sera nell’unità operativa di Medicina interna di area critica intenti a rubare negli spogliatoi del secondo piano dell’edificio 15. “Rivolgo un ringraziamento al personale – dice il commissario del Policlinico Maurizio Montalbano – che con coraggio, prontezza e determinazione ha scongiurato l’ennesimo furto. Da mesi il Paolo Giaccone è nel mirino di delinquenti. Abbiamo un lunghissimo elenco di saccheggi e danneggiamenti in quasi tutti i reparti a opera di individui che, come è evidente, conoscono bene i luoghi”.