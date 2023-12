CATANIA – Un quarantenne di Gravina di Catania è stato arrestato per una lunga serie di vessazioni nei confronti dei genitori, il padre di 75 e la madre di 69 anni. Di recente era stato era finito in una struttura riabilitativa della provincia di Catania, ma appena dimesso ha perseverato nel suo comportamento aggressivo ai danni dei familiari. Tutto per ottenere soldi, con richieste sempre più elevate per soddisfare le sue dipendenze da alcool e stupefacenti, in particolare cocaina.

Lo scorso 25 ottobre il padre, ormai esausto e intimorito per le minacce di ogni genere (“Vi ammazzo a tutti e tre!”, diceva, alludendo anche al cane), ha deciso di raccontare ogni cosa ai carabinieri. Anche sulla scorta del pronunciamento di “soggetto capace di intendere e volere” espresso dalla perizia medica, il 40enne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.