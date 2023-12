In auto con armi, munizioni e senza patente

GRAMMICHELE (CATANIA) – A Grammichele i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa due uomini, rispettivamente di 39 e 34 anni, sorpresi in auto con un fucile doppietta con le canne mozzate calibro 16 e 26 cartucce. Devono rispondere di detenzione e porto illegale di armi alterate e munizioni. Fermata l’auto per un controllo, il conducente 34enne è stato bloccato prima che potesse fuggire. Il passeggero ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari che hanno trovato l’arma e le munizioni in uno zaino che aveva con sé. Fucile e munizioni sono state sottoposte a sequestro per i necessari accertamenti tecnici, anche volti a verificare se il fucile sia stato usato in precedenti azioni delittuose.

Il 34enne è stato anche denunciato per guida senza patente poiché non l’aveva mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. I militari hanno accertato che l’uomo in possesso del fucile solamente due mesi addietro era stato gambizzato con un colpo di una pistola di piccolo calibro. I due uomini sono stati condotti presso la casa circondariale di Caltagirone su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal gip di Caltagirone, che ha disposto a loro carico la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere, confermata dal tribunale della Libertà di Catania.