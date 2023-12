Catania: beccata con due pistole in casa

CATANIA – Nel corso di mirati controlli, eseguiti nei quartieri periferici cittadini, la polizia ha tratto in arresto una donna 30enne, per detenzione illegale di arma da sparo clandestina e relativo munizionamento. Nel corso di perquisizioni in appartamenti ritenuti luoghi di ritrovo di pregiudicati, quindi possibili punti di smercio di sostanze stupefacenti, i poliziotti si sono insospettiti per il comportamento molto attento e guardingo di una donna.

Individuato il suo appartamento, i poliziotti hanno eseguito una minuziosa perquisizione, che ha consentito di rinvenire, occultata all’interno di un mobile del bagno, una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore e 15 cartucce calibro 38. Proseguendo nella perquisizione, i poliziotti hanno, poi, trovato, nascosta in un mobile del salone, una pistola a salve, ma priva del tappo rosso, calibro 8, completa di caricatore e parte della canna apparentemente manomessa. La donna è stata arrestata, mentre le armi e le munizioni sono state sequestrate.