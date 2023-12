‘Pizzo pagato per 20 anni, Di Martino si dimetta’

CATANIA – Il presidente dell’associazione “Antimafia e legalità”, l’avvocato Enzo Guarnera, chiede il presidente di Confindustria di Catania Angelo di Martino si dimetta. “Sottoposto a estorsione dalla mafia – dice -, ha pagato il pizzo per venti anni e non ha mai denunciato. Dovrebbe lasciare subito la carica; e se non lo facesse, dovrebbe sfiduciarlo la sua organizzazione. Se ciò non avvenisse, la vergogna sarebbe infinita per lui e per gli altri associati. Aggiungo con rammarico che nel 2019 Di Martino è stato insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica”.

Guarnera si riferisce alla recentissima operazione antimafia ‘Doppio petto’ della polizia di Catania contro il clan Pillera-Puntina, che ha portato a 18 arresti. E che ha scoperchiato un sistema di estorsioni periodiche a noti imprenditori etnei.