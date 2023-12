Armato di chiodi minaccia i passanti in via Etnea

CATANIA – Chiamati in via Etnea per una lite davanti a un noto centro commerciale, i poliziotti di Catania hanno individuato un pregiudicato catanese di 35 anni che importunava i passanti, tentando di vendere delle penne. Il giovane, che era sottoposto alla sorveglianza speciale, aveva 5 chiodi in acciaio della lunghezza di 15 centimetri l’uno, nascosti in un borsello. Si è subito mostrato particolarmente nervoso e ha inveito contro gli agenti, minacciandoli.

Un ragazzo senza fissa dimora ha raccontato che poco prima, mentre chiedeva l’elemosina davanti al centro commerciale, era stato avvicinato da un uomo corrispondente a quello fermato, che gli aveva intimato di andarsene puntandogli uno di quei chiodi; in caso contrario gli avrebbe portato via tutti i soldi perché quella zona era “territorio suo”.