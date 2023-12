Scontro tra auto e moto, scoppia la rissa

TERMINI IMERESE – Una rissa si è scatenata dopo un incidente stradale tra una moto e un’auto a Termini Imerese, in via Salemi Oddo, ad angolo con via Denaro Pandolfini. Il motociclista si è scagliato contro l’automobilista e altre due persone che si trovavano sulla vettura, mentre a difesa del centauro è intervenuto un amico. Qualcuno durante la rissa ha utilizzato una grossa catena. Dopo essersele date di santa ragione, le persone coinvolte si sono allontanate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dai passanti.