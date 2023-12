Catania, posteggiatore se la prende con la donna incinta

CATANIA – A Catania una coppia in difficoltà con un parcheggiatore abusivo ha chiamato la polizia. L’episodio è accaduto in via Dusmet, dove il 62enne già noto alle forze dell’ordine ha chiesto ai due coniugi di posteggiare sugli stalli contrassegnati dalle strisce blu, intimando di non pagare la sosta Amts e di consegnargli i soldi. Di fronte al rifiuto ha quindi impedito alla donna – in evidente stato di gravidanza – di scendere dall’auto; mentre il marito, vista la resistenza dell’uomo, è stato costretto a consegnargli una moneta per farlo allontanare.

Ma il parcheggiatore ha iniziato a lamentarsi per l’esiguità della somma ricevuta. E quando la coppia è tornata ha trovato la sgradita sorpresa del danneggiamento del parabrezza. È stato a quel punto che i coniugi hanno richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno rintracciato il 62enne, che stava tentando di allontanarsi verso via Colombo, e lo hanno denunciato per estorsione. Successivamente gli è stato notificato il Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo urbano) emesso dal questore, che gli impedirà di stazionare nella zona di via Dusmet, piazza Borsellino e vie limitrofe per un anno.