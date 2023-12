CATANIA – Il dipendente di un supermercato al centro di Catania è stato denunciato per il furto di 12 barattoli di filetti di acciuga. La polizia è intervenuta la sera del 24 dicembre per la segnalazione in via Costa, dove il responsabile ha riferito di aver bloccato il lavoratore che aveva sottratto al deposito merce per circa 120 euro.