Catania, nuova trasferta a rischio

Un’altra trasferta a rischio per i tifosi del Catania. Dopo il no alla gara di Benevento potrebbe arrivare il bis in quella di Crotone, programmata domenica 7 gennaio alle 18.30, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia.

Il divieto, in questo caso, sarebbe legato ai lavori attualmente in corso nel settore ospiti dello stadio Ezio Scida che potrebbero rendere indisponibile tale parte dell’impianto. I tempi, complici le festività, non sono certi e potrebbero portare alla disputa del match senza i sostenitori rossazzurri. La pronuncia in tal senso arriverà la prossima settimana, dopo la pausa di fine anno.