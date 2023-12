Catania, fuori in tre

Sarà un Catania senza Bouah, Silvestri e Di Carmine (foto Catania Fc facebook) quello che mercoledì sera affronterà il Pescara in Coppa Italia al Massimino (alle 20.30, gara secca, in caso di parità al 90′ supplementari ed eventuali rigori).

Ad annunciarlo è il tecnico Cristiano Lucarelli: “Agli indisponibili di lungo corso (Rizzo e Ladinetti, ndr) si aggiungono Di Carmine e Bouah, alle prese con i postumi dei rispettivi infortuni muscolari, e Silvestri, che si è fermato durante la rifinitura: le loro condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime settimane, ci dispiace non poter contare sull’intera rosa. So che i nostri tifosi non ci faranno mancare il loro sostegno e penso che i ragazzi sapranno trarre dal Massimino tanta forza in più”.

Per gli etnei, attardati in campionato, la Coppa Italia potrebbe rappresentare una valida opzione per garantirsi un buon piazzamento in ottica playoff: chi vince salta la fase del girone degli spareggi promozione, quindi i primi due turni. “Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questa partita – assicura Lucarelli – e abbiamo la giusta esperienza per capire che spesso, nel calcio, le prestazioni migliori giungono proprio dopo una grande delusione come quella vissuta a Messina. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione”.

“La Coppa Italia – aggiunge l’allenatore rossazzurro – è per noi un’opportunità notevole: affronteremo una delle squadre più in forma e più forti dell’intera Serie C, reduce da quattro vittorie consecutive, e ci aspettiamo una partita intensa sotto l’aspetto del gioco e sul piano emotivo. Sono un estimatore di Zeman e mi sarebbe piaciuto sfidarlo, gli faccio i miei migliori auguri per una pronta e completa guarigione”.

Tra indisponibili e squalificati (De Luca) e giocatori in partenza (Sarao, non convocato), il Catania si ritrova con le opzioni ridotte, soprattutto in attacco, contro un avversario in gran forma: il Pescara ha vinto le ultime quattro gare disputate, inclusa quella di Coppa Italia con il Latina, e negli ultimi 180′ in campionato ha totalizzato 9 gol fatti e zero subiti salendo sino al terzo posto del girone B.

Dopo il turnover anticipato di Messina, Lucarelli prepara novità in formazione: tra i pali tornerà Bethers, lasciato a riposo sabato scorso, in difesa spazio a Lorenzini accanto a Curado e probabile inserimento di Rapisarda a destra con Castellini riportato a sinistra. In mediana rientra dal 1′ Zammarini, stesso discorso per Rocca sulla trequarti. In avanti Dubickas, a meno di sorprese, va verso la conferma da titolare.

Di seguito il gruppo dei 21 convocati, che include tre portieri e il giovane Privitera: 1 Bethers, 2 Curado, 3 Maffei, 5 Rapisarda, 6 Zanellato, 8 Rocca, 11 Mazzotta, 15 Privitera, 16 Quaini, 17 Dubickas, 19 Deli, 20 Popovic, 22 Livieri 24 Bočić, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 77 Marsura, 95 Albertoni.