Armi nascoste nella villa di Vaccarizzo

CATANIA – Blitz dei carabinieri di Catania per contrastare la detenzione e il traffico di armi clandestine. I militari ieri sera hanno fatto irruzione in una villetta del Villaggio Campo di mare a Vaccarizzo. I carabinieri, durante controlli nella zona, si erano insospettiti per la presenza di alcuni giovani nelle ore notturne in quella villetta che risultava essere una residenza per lo più estiva. Da qui sono quindi scattate le indagini, che hanno portato all’arresto di 8 giovani, di cui 7 pregiudicati, compresi tra i 21 e i 31 anni, di Catania, e un diciassettenne incensurato, tutti legati al clan Cursoti Milanesi. Dovranno rispondere delle accuse di detenzione di armi clandestine da guerra e comuni da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La villetta, di proprietà del nonno di uno dei giovani, la notte era diventata luogo di ritrovo per quei ragazzi, che arrivavano nella tarda serata per poi andare via alle prime luci dell’alba. All’interno dell’abitazione, il gruppo nascondeva alcune armi e munizioni illecitamente detenute. Il blitz ha richiesto l’intervento di oltre quaranta militari che hanno cinturato l’intera zona per garantire condizioni di sicurezza per l’abitato, oltre che per impedire che qualcuno dei giovani potesse scappare.

Approfittando della presenza di due dei giovani nel cortile antistante alla villetta, i militari hanno fatto irruzione nella villetta bloccando i due, che sono stati colti di sorpresa e non hanno opposto resistenza. Intanto, gli altri 6 giovani, che si trovavano nel soggiorno al piano terra, sentendosi braccati, sono scappati lungo una scala interna sul terrazzino al piano superiore, dal quale hanno lanciato un bustone, che è stato immediatamente recuperato da alcuni militari posti a cinturazione sul retro dell’edificio. Nel sacco i militari hanno trovato due pistole semiautomatiche, una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e 4 serbatoi carichi con 60 munizioni. I sei giovani, non avendo altra via di scampo, sono stati raggiunti sul terrazzino, dove sono stati bloccati e perquisiti.

I militari hanno passato al setaccio l’intera villetta e hanno trovato altre 30 cartucce di vario calibro in un pacchetto di sigarette nascosto in una credenza della cucina oltre ad alcune dosi di marijuana in un cassetto. Per sette giovani si sono aperte le porte del carcere Piazza Lanza, mentre per il minorenne è stata disposta la custodia cautelare in un istituto di custodia minorile.