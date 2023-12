Catania, beccati i furbi delle corsie d’emergenza

CATANIA – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie la polizia stradale di Catania ha intensificato i controlli nelle autostrade e nelle principali arterie: il risultato è una pioggia di multe; 22 per eccesso di velocità, 12 per guida senza casco, 5 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 13 per l’utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida, 24 per la mancanza di copertura assicurativa e 13 per l’uso improprio delle corsie di emergenza in autostrada o sulla tangenziale ovest, abitudine sempre più dilagante.