Arrestato nell’inchiesta che aveva scatenato

TRAPANI – L’inchiesta “Aspide” sull’Asp trapanese condotta dalla guardia di finanza in cui risultano 17 indagati e 13 provvedimenti restrittivi ha preso avvio dalla denuncia presentata nel 2020 dal direttore sanitario dell’epoca Gioacchino Oddo, finito ieri in carcere, e dal direttore amministrativo dell’Asp per presunte criticità riscontrate nelle forniture di attrezzature durante l’emergenza Covid. Ieri l’Azienda sanitaria ha disposto la “sospensione immediata” dal servizio per sei dipendenti coinvolti nell’indagine: Giuseppe Messina, Anna Lisa Bianco, Antonio Sparaco, Nicola Gangi, Attilio Bonavires e Angela Maria Cruciata.