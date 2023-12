CATANIA – Gli agenti della squadra volante della questura di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 29 anni per violazione della misura della sorveglianza speciale e del divieto di avvicinamento nei confronti della madre e per atti persecutori alla madre. Il giovane, nonostante il divieto imposto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle 6, nel corso della tarda sera di Santo Stefano aveva tentato di introdursi in casa della madre, danneggiando anche una finestra. La donna, viste le precedenti denunce a carico del figlio, ha immediatamente allertato il 112, chiedendo l’intervento della polizia. Gli agenti hanno intercettato il 29enne in piazza Borsellino e accompagnato nella casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida innanzi al gip.