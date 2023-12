CATANIA – Agenti a piedi, ma anche in moto e a cavallo. La questura di Catania ha intensificato i controlli delle pattuglie per contrastare la “mala movida” in questi giorni di festa. Particolare attenzione sarà riservata al contrasto della vendita illegale dei fuochi d’artificio. Complessivamente negli ultimi giorni sono stati controllati 580 veicoli e 650 persone, con 35 multe. Monitorati anche 9 esercizi pubblici.