Zeoli: “Ho lavorato sulla testa”

Vigilia di Coppa Italia per il Catania, impegnato mercoledì sera al Massimino contro il Picerno in un match valido per il secondo turno della competizione. In attesa di siglare l’intesa con il nuovo allenatore (proseguono i contatti con Cristiano Lucarelli e Rolando Maran, ma in entrambi i casi c’è un accordo economico da trovare), a sedersi sulla panchina rossazzurra sarà Michele Zeoli, lo scorso anno vice di Ferraro e adesso tecnico della Primavera. Oltre ai convalescenti Livieri e Di Carmine, non ci saranno Rocca, Bocic e Chiricò.

“Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa. I ragazzi – spiega Zeoli – sono concentrati sulla partita, ho visto un gruppo voglioso di mostrare le proprie qualità. Siamo una squadra forte, sono fiducioso. Le assenze di Rocca, Bocic e Chiricò? Piccoli acciacchi, saranno in gruppo già da giovedì: li abbiamo preservati in considerazione delle numerose partite ravvicinate, tante scelte verranno fatte tenendo in considerazione questo aspetto. I tifosi? So che vogliono vedere certe cose. Il pubblico di Catania ti sostiene e ti sta vicino, basta poco per portarlo dalla nostra parte. I ragazzi sono consapevoli di dovere e potere fare qualcosa di più. Il Picerno, sebbene abbia perso contro di noi in campionato, è la squadra che mi ha fatto l’impressione migliore al Massimino. Mi aspetto compattezza nei momenti difficili che inevitabilmente affronteremo nel corso del match. Siamo pronti per la Coppa Italia, sappiamo che a Catania non è permesso perdere neppure un’amichevole”.