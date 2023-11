Bresciano entra nel Cda del Catania

Mentre il Catania continua la ricerca dell’allenatore (in corso contatti con Rolando Maran e Cristiano Lucarelli), Mark Bresciano entra nel Consiglio di amministrazione della società rossazzurra. L’annuncio dell’ingresso del 43enne ex calciatore australiano, che domenica era a Potenza per la trasferta costata la panchina a Luca Tabbiani, è arrivato dal presidente Rosario Pelligra: “Si tratta del naturale sviluppo – dice il numero uno del Catania – di un progetto pensato fin dall’inizio con Grella e Bresciano, da sempre operativamente vicino a me e a Vincenzo. Andiamo avanti con fiducia e ambizione”.

Bresciano chiarisce il suo ruolo: “Il mio apporto in questa fase deve tradursi anche in una presenza più frequente in sede, per condividere con Vincenzo l’onere di una gestione molto impegnativa su tutti i fronti”. Secondo Grella “la visione di Mark, uomo di grande esperienza internazionale in ambito calcistico e imprenditoriale, consente al Catania di crescere potendo disporre di un capitale di conoscenze, competenze e relazioni del valore inestimabile”.

Il Cda del Catania Fc, dunque, risulta adesso così composto: Rosario Pelligra presidente; Vincenzo Grella vice presidente e amministratore delegato; Mark Bresciano consigliere.