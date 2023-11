ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Il Comune di Zafferana Etnea si trova ancora una volta a dover fronteggiare le conseguenze di una copiosa pioggia di cenere seguita all’ultima eruzione dell’Etna. Come in passate occasioni, il paese si organizza per un’operazione di pulizia: “Abbiamo vissuto con un po’ di preoccupazione questa situazione – spiega l’amministrazione – perché sappiamo i disagi a cui andiamo incontro, come è successo nel 2021 e 2022. Quest’anno il vento ha portato la cenere vulcanica ben oltre il centro di Zafferana, arrivando fino al territorio di Milo. Fortunatamente le frazioni di Fleri e Pisano sono state risparmiate da questo fenomeno”. Zafferana sarà suddivisa in quadranti, con specifiche ditte incaricate della pulizia di ciascuna area. “La priorità verrà data alle piazze pubbliche e agli istituti scolastici, considerati punti nevralgici per la comunità. Parallelamente sarà implementato un servizio di raccolta rifiuti porta a porta, per consentire ai cittadini di effettuare la pulizia delle proprie abitazioni in maniera efficiente e coordinata”.