Vuole lanciarsi dal balcone davanti ai figli: salvata

CATANIA – Tre agenti della polizia penitenziaria hanno salvato una donna che si voleva lanciare dal balcone davanti ai suoi figli piccoli. E’ successo a Catania, in via Etnea. Un sovrintendente è rimasto sotto il balcone cerando di attutire la caduta qualora la donna si fosse lanciata nel vuoto. Due assistenti capo sono saliti in casa riuscendo a bloccare la giovane mamma. Gli agenti penitenziari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno portato la donna in ospedale. Le assistenti sociali del Comune hanno preso in carico i due bambini.