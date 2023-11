Travolti sulle strisce pedonali a Catania: muore 18enne

Una diciottenne è morta in un incidente stradale avvenuto in serata in viale Andrea Doria, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, la giovane è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico, poco oltre il tondo Gioeni. Nell’incidente, in cui sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto, è rimasto ferito un uomo, portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, si è recata la polizia municipale.