MASCALI (CATANIA) – Un uomo di 39 anni, originario di Tortorici, è stato ferito con diverse coltellate ieri sera a Mascali. L’aggressione è avvenuta in un luna park che era stato allestito per una festa patronale. E’ stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per le ferite riportate in più parti del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul ferimento, che sarebbe legato alla sfera personale dell’uomo, indagano i carabinieri.