Travolta e uccisa mentre spazza la cenere dell’Etna

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Una 78enne, Vincenza Torrisi, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre spazzava la cenere dell’Etna davanti alla porta di casa sua a Zafferna Etnea. La donna, investita lunedì pomeriggio, è stata subito trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro, dove è morta dopo poche ore. Sull’incidente indagano i carabinieri.

“La notizia della morte della nostra concittadina travolta da un’auto davanti alla propria abitazione, mentre spazzava la strada dalla cenere lavica caduta durante l’ultima eruzione dell’Etna, ha colpito la nostra comunità. Una morte che deve far riflettere, che non avremmo mai voluto apprendere. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di Zafferana. Un dolore immenso, per tutta la città e una grande rabbia”, afferma il sindaco Salvatore Russo sul decesso di due giorni fa della 78enne.