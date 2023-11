In giro per San Cristoforo con le mazze da baseball

CATANIA – Passeggiavano a passo svelto tra le strade di San Cristoforo i tre giovani fermati dai carabinieri di piazza Dante, due dei quali trovati poi in possesso di

mazze da baseball. I militari in via Villascabrosa hanno individuato tre giovani che in maniera spedita si dirigevano a piedi in direzione di via Stella Polare. Dai carabinieri è stato notato che all’interno del giubbino indossato da due di loro vi erano delle sporgenze, come se occultassero qualcosa di voluminoso. Infatti, dalla perquisizione sono uscite fuori lunghe mazze da baseball in legno, che i due giovani, un 20enne ed un 21enne entrambi catanesi, nascondevano sperando che nessuno potesse notarle.

Entrambe sono state immediatamente sequestrate dai carabinieri, quella nascosta dal 20enne misurava 63 centimetri ed era caratterizzata da un cappio in spago all’estremità, mentre quella del 21enne misurava 60 centimetri. I due giovani non hanno fornito valide giustificazioni in merito al fatto che portassero in giro le due mazze, che sono definite per legge armi bianche se non trasportate per un motivo valido, e quindi sono stati denunciati per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.