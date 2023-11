Trattore investe auto e conducente, poi scappa

Incidente stradale, poco prima delle 7 di stamattina, sulla strada statale 124, Siracusa-Floridia, vicino allo svincolo autostradale Siracusa Sud, all’altezza del distributore Eni. Un trattore, che viaggiava in direzione Siracusa, ha investito frontalmente un’auto Nissan e il conducente che, alla vista del mezzo, si era lanciato fuori. La persona alla guida del mezzo agricolo è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. La persona alla guida della Nissan è stata portata all’ospedale Umberto I, dove sarebbe in prognosi riservata. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale.